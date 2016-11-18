‘Can Eyüp’ alışverişi

Şimdilerde ikinci kez anne-baba olmak için gün sayan oyuncu Pelin Karahan'la eşi Bedri Güntay, önceki gün Zorlu AVM'de 'Can Eyüp' adını verecekleri oğulları için alışveriş yaptı. Güzel oyuncu, hamileliğinin güzel geçtiğini söyledi.