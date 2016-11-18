Boy ver Eva!

New York'ta önceki gece düzenenen L'Oreal Yılın Kadınları Ödül Töreni, yıldızlar geçidine döndü. Konuklardan Eva Longoria ve Karlie Kloss ise yan yana geldiklerinde gecenin en ilginç görüntüsü ortaya çıktı. Boyu, 1.57 santim olan Longoria, Kloss ile selamlaştı. Bu arada aralarındaki boy farkı da iyice ortaya çıktı. Latin yıldız, topuklu ayakkabı giymesine rağmen 1.87 santimlik Karlie Kloss'un yanında çok kısa kaldı.
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