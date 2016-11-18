Yol Durumu
  1. Valla boşanmadık
  2. Görümcecan!

Boy ver Eva!

Boy ver Eva!
'ta önceki gece düzenenen L'Oreal Yılın Kadınları Ödül Töreni, yıldızlar geçidine döndü. Konuklardan ve Karlie Kloss ise yan yana geldiklerinde gecenin en ilginç görüntüsü ortaya çıktı. Boyu, 1.57 santim olan Longoria, Kloss ile selamlaştı. Bu arada aralarındaki boy farkı da iyice ortaya çıktı. Latin yıldız, topuklu ayakkabı giymesine rağmen 1.87 santimlik Karlie Kloss'un yanında çok kısa kaldı.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar