Asya geliyor

Türkiye sevdalısı Kosovalı sanatçı Asya Laureta Gashi, muradına erdi. 2 aydır İstanbul'da olan şarkıcı, çalışmalarına burada devam ediyor. Kosova Sanat Okulu'nda bir yıl müzik ve flüt, bir yıl da aktris eğitimi alan güzel sanatçı, yakında hem kendi dilinde hem de Türkçe parçalardan oluşan single'ını Piramit Yapım etiketiyle çıkaracak.