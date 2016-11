Trump Afrodit'e göz koymuş

Yeşilçam'ın 'Afrodit' lakaplı yıldızı Banu Alkan, dün yaptığı açıklamayla yine iddiasını ortaya koydu! 20 yıl önce Miami'de ABD'nin yeni başkanı Donald Trump ile yaşadığı bir anıyı anlatan ünlü sanatçı, şöyle dedi:

FIRST LADY OLUYORMUŞ!

"Miami'de çimenlerin üzerine çadırlar kurulduğunu görünce nedenini sordum. Hazırlıkların New York'tan gelecek bir işadamı için yapıldığını söylediler. Geceye katılınca etkinliğin Donald Trump için yapıldığını gördüm ve yanına gidip ona 'Sizin yüzünüzden çimenler mahvoldu' dedim. Beni tepeden tırnağa süzen Trump, 'Küçük Hanım, o çimler hazır ve bozulanların yerine yenilerini koyabilirsiniz' dedi." Banu Alkan'ın bu sözleri üzerine sosyal medyada "Afrodit, neredeyse First Lady oluyormuş da haberimiz yokmuş" esprileri yapıldı.