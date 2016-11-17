Tarkan, önceki gün eşi PınarTevetoğlu'yla birlikte İstanbul TasarımBienali'ni gezdi. 'Biz insan mıyız?'başlıklı bienalde Tarkan'ı, en çok 'GezegeniTasarlamak' katmanı heyecanlandırdı.Doğaya olan hassasiyeti milyonlar tarafındanbilinen Megastar, ziyareti boyunca bukonudaki bölümlere özel bir ilgi gösterdi.Ünlü sanatçı ve eşi, Teksas'ta bir petrolrafinerisinin sonsuza dek uzanıyormuş hissiveren videosuyla Antartika'nın seslerininyer aldığı bölümden çok etkilendi.
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