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'la eşi bienalde

Tarkanla eşi bienalde
Tarkan, önceki gün eşi Pınar Tevetoğlu'yla birlikte İstanbul Tasarım Bienali'ni gezdi. 'Biz insan mıyız?' başlıklı bienalde 'ı, en çok 'Gezegeni Tasarlamak' katmanı heyecanlandırdı. Doğaya olan hassasiyeti milyonlar tarafından bilinen Megastar, ziyareti boyunca bu konudaki bölümlere özel bir ilgi gösterdi. Ünlü sanatçı ve eşi, Teksas'ta bir petrol rafinerisinin sonsuza dek uzanıyormuş hissi veren videosuyla Antartika'nın seslerinin yer aldığı bölümden çok etkilendi.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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