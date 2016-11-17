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Onlar da ayrıldı!

Onlar da ayrıldı!
Popçu Gökhan Özen ve Selen Sevigen, 6 yıllık evliliklerini noktaladı. İki çocuk sahibi olan ünlü çiftin bu ayrılığı, herkesi şaşırttı. Bir süredir sorunlar yaşayan ile Sevigen, sıkıntıları aşamadı ve şu açıklamayı yaptı:
"Üzülerek belirtiriz ki; evlilik birliğimizi aldığımız ortak karar sonucu sonlandırmış bulunuyoruz. Kutsal bildiğimiz ve gözler önünde yaşamayı tercih etmediğimiz aile yaşantımıza saygı gösteren herkese teşekkürler.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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