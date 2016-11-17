Onlar da ayrıldı!

Popçu Gökhan Özen ve SelenSevigen, 6 yıllık evliliklerini noktaladı. İkiçocuk sahibi olan ünlü çiftin bu ayrılığı,herkesi şaşırttı. Bir süredir sorunlaryaşayan Gökhan Özen ile Sevigen,sıkıntıları aşamadı ve şu açıklamayı yaptı: "Üzülerek belirtiriz ki; evlilikbirliğimizi aldığımız ortak karar sonucusonlandırmış bulunuyoruz. Kutsalbildiğimiz ve gözler önünde yaşamayıtercih etmediğimiz aile yaşantımızasaygı gösteren herkese teşekkürler.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.