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Milli çapkın

Turan’ın adı Didem Soydan’la anılırken ortaya şok mesajlar çıktı. Milli çapkın, kendisinden 10 yaş büyük ’nın peşine düştü. Şallı da Arda’nın flört mesajlarına karşılıksız kalmadı.

Milli çapkın
Daha önce de birçok ünlüyü hack'leyen AyYıldız Tim tarafından önceki gün sosyal medya hesapları ele geçirilen Ebru Şallı'nın Arda Turan'la yazışmaları olay yarattı. Şallı'ya ait Twitter hesabında "Bazı erkeklerin sevgilisi olduğu halde bana asılmalarından bıktım. Değil mi Arda?" diyerek futbolcuyla instagram'daki özel yazışmalarının yer aldığı link paylaşıldı. 'o simitlere öldüm' Şallı, "Bazı yazışmalar isimler değiştirilerek veriliyor" dese de işin aslının öyle olmadığı anlaşıldı. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nin sözcüsü olan 'nın 'la diyaloğu, futbolcunun derneğe 50 bin liralık bağış yapmasıyla başladı. İkili arasındaki ilk yazışma; 18 Ekim'de Şallı'nın paylaşımına Arda'nın

"O SİMİTLERE ÖLDÜM"
şeklinde attığı mesajdı... Ebru Şallı, çapkınlığıyla ünlü futbolcuya "O simitleri dernektekiler yaptı. Herkesin sana selamı var" diye yanıt verince Turan, pası aldı ve atağa geçti.

ARKADAŞI DA İTİRAF ETTİ
Aslıhan Doğan'la 20 gün önce ayrılan çapkın futbolcu, sık sık güzel sunucuya mesajlar attı. Arda Turan, moda çekiminde olduğunu söyleyen Ebru Şallı'ya "Seni özledim. Fotoğraf atsana" dedi ve Şallı'dan fotoğraflı bir yanıt gecikmedi. Dün de 'Duymayan Kalmasın' programında konuşan Ebru Şallı'nın yakın dostu Seren Serengil, "Arda Turan, Ebru gibi güzel bir kadınla flört etmek istemiş olabilir" diyerek şok yazışmaları doğruladı. Serengil'in " da bu yazışmaları biliyor" sözleri ise "Ebru Şallı, Arda'yı kullanıp şovmeni kıskandırmaya çalışıyor. Amacı ise Cem'in gizli yürüttüğü aşkını herkese açıklamasını istemesi" yorumları yaptırdı.

GÜZELLERİN PEŞİNDE
Geçtiğimiz hafta Milli maçın ardından İstanbul gecelerine çıkan Arda Turan'ın Asmalımescit'teki bir mekanın VIP odasında da Didem Soydan'la yakınlaştığı iddia edilmişti.



CEM AĞABEYİ KIZACAK
Sivri diliyle tanınan Deniz Akkaya da Arda Turan'la samimi bir şekilde sosyal medyada yazışan Ebru Şallı'ya yüklendi. "Herkese asılıyor" diyerek Arda'yı topa tutan diyen Akkaya, eski meslektaşı için ise şunları söyledi:

"Ebru'nun Cem'le ilişkisi olduğunu biliyoruz. Ebru, Cem'i instagram'da 'like' (beğeni) manyağı yaptı. Ben Cem Yılmaz'ı tanıyorsam, sevgilisinin Arda gibi bir çiçekten diğerine konan çapkınla yazışmasına sıcak bakmaz."


Cem Yılmaz, geçtiğimiz yıl gittiği Barcelona'da Arda Turan ile bir araya gelmiş ve yıldız futbolcudan imzalı forma almıştı.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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