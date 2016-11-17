Milli çapkın

Daha önce de birçok ünlüyü hack'leyen AyYıldız Tim tarafından önceki gün sosyal medya hesapları ele geçirilen EbruŞallı'nın Arda Turan'la yazışmaları olay yarattı. Şallı'ya ait Twitter hesabında "Bazı erkeklerin sevgilisi olduğuhalde bana asılmalarından bıktım.Değil mi Arda?" diyerek futbolcuyla instagram'daki özel yazışmalarının yer aldığı link paylaşıldı. 'o simitlere öldüm' Şallı, "Bazı yazışmalar isimlerdeğiştirilerek veriliyor" dese de işin aslının öyle olmadığı anlaşıldı. TürkiyeOmurilik Felçlileri Derneği'nin sözcüsü olan Ebru Şallı'nın Arda Turan'la diyaloğu, futbolcunun derneğe 50 binliralık bağış yapmasıyla başladı. İkili arasındaki ilk yazışma; 18 Ekim'de Şallı'nın paylaşımına Arda'nın
"O SİMİTLERE ÖLDÜM"
şeklinde attığı mesajdı... Ebru Şallı, çapkınlığıyla ünlü futbolcuya "O simitleridernektekiler yaptı. Herkesinsana selamı var" diye yanıt verince Turan, pası aldı ve atağa geçti.
ARKADAŞI DA İTİRAF ETTİ Aslıhan Doğan'la 20 gün önceayrılan çapkın futbolcu, sık sık güzel sunucuya mesajlar attı. Arda Turan, moda çekiminde olduğunu söyleyen Ebru Şallı'ya "Seni özledim.Fotoğraf atsana" dedi ve Şallı'dan fotoğraflı bir yanıt gecikmedi. Dün de 'Duymayan Kalmasın' programında konuşan Ebru Şallı'nın yakın dostu Seren Serengil,"Arda Turan, Ebru gibi güzelbir kadınla flört etmek istemişolabilir" diyerek şok yazışmaları doğruladı. Serengil'in "Cem Yılmaz da bu yazışmaları biliyor" sözleri ise "Ebru Şallı, Arda'yı kullanıpşovmeni kıskandırmaya çalışıyor.Amacı ise Cem'in gizli yürüttüğüaşkını herkese açıklamasınıistemesi" yorumları yaptırdı.
GÜZELLERİN PEŞİNDE
Geçtiğimiz hafta Milli maçın ardından İstanbul gecelerine çıkan Arda Turan'ın Asmalımescit'teki bir mekanın VIP odasında da Didem Soydan'la yakınlaştığı iddia edilmişti.
CEM AĞABEYİ KIZACAK Sivri diliyle tanınan Deniz Akkaya da ArdaTuran'la samimi bir şekilde sosyal medyada yazışan Ebru Şallı'ya yüklendi. "Herkese asılıyor" diyerek Arda'yı topa tutan diyen Akkaya, eski meslektaşı için ise şunları söyledi:
"Ebru'nun Cem'le ilişkisi olduğunu biliyoruz. Ebru, Cem'i instagram'da'like' (beğeni) manyağıyaptı. Ben Cem Yılmaz'ı tanıyorsam, sevgilisinin Arda gibi bir çiçekten diğerine konan çapkınla yazışmasına sıcak bakmaz."
Cem Yılmaz,geçtiğimizyıl gittiğiBarcelona'da ArdaTuran ile bir arayagelmiş ve yıldızfutbolcudan imzalıforma almıştı.
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