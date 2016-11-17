İkinci lolita!

Yeni filmi 'İkinci Şans'ıönceki akşam görücüyeçıkaran Özcan Denizhakkındaki aşk iddiası, filmi gölgedebıraktı… Kendisinden 21 yaş küçüksevgilisi Buse Narcı'yla gözlerdenuzak yaşadığı 5 yıllık ilişkisinigeçtiğimiz aylarda bitiren Deniz,iddialara göre aşkı yine kendindenküçük bir oyuncuda buldu.
İKİSİ DE FİLMDE OYNADI!
İddiaya göre 44 yaşındaki sanatçı, eski sevgilisi Narcı'ya da küçük bir rol verdiği filminde oynayan 19yaşındaki Afra Saraçoğlu ile yeni bir aşka yelken açtı. Konuşulanlara göre; Özcan Deniz, Buse Narcı'yla olan ilişkisini de Saraçoğlu yüzünden sona erdirdi! Deniz'in 'fındık kurdu'diye hitap ettiği genç oyuncuyla çekimler sırasında yakınlaştığı ve aşkının filmin önüne geçmesinden endişe ettiği için ilişkisini sır gibi sakladığı öğrenildi. Özcan Deniz'le çekilen bir fotoğrafını "Bana kattığınız herşey için teşekkür ederim hocam" notuyla paylaşan Afra Saraçoğlu'nun paylaşımına kalp emojisi koyması akılları karıştırdı. Genç oyuncunun bu karesine Deniz de "Sendeolmasa ben napabilirdim? Yolunaçık olsun, hep yanındayım" diye yorum yaptı. Pek çok kişi 44 yaşındaki Özcan Deniz'in kendisinden 25 yaş küçükbiriyle aşk yaşamasını "Sanahiç yakışmadı" diye eleştirdi.
Geçen akşamki gala boyuncahiç ayrılmayan Deniz veSaraçoğlu, başrol oyuncusuNurgül Yeşilçay'ın da olduğuekip arkadaşlarıyla böyleselfie çektirdi.
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