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İkinci lolita!

Kendisinden 21 yaş küçük ile ayrılan , geleneğini bozmadı. 44 yaşındaki Deniz’in, ‘İkinci Şans’ filminde rol alan 19 yaşındaki Afra Saraçoğlu ile aşk yaşadığı konuşuluyor!

İkinci lolita!
Yeni filmi 'İkinci Şans'ı önceki akşam görücüye çıkaran Özcan Deniz hakkındaki aşk iddiası, filmi gölgede bıraktı… Kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Buse Narcı'yla gözlerden uzak yaşadığı 5 yıllık ilişkisini geçtiğimiz aylarda bitiren Deniz, iddialara göre aşkı yine kendinden küçük bir oyuncuda buldu.

İKİSİ DE FİLMDE OYNADI!
İddiaya göre 44 yaşındaki sanatçı, eski sevgilisi Narcı'ya da küçük bir rol verdiği filminde oynayan 19 yaşındaki Afra Saraçoğlu ile yeni bir aşka yelken açtı. Konuşulanlara göre; , 'yla olan ilişkisini de Saraçoğlu yüzünden sona erdirdi! Deniz'in 'fındık kurdu' diye hitap ettiği genç oyuncuyla çekimler sırasında yakınlaştığı ve aşkının filmin önüne geçmesinden endişe ettiği için ilişkisini sır gibi sakladığı öğrenildi. Özcan Deniz'le çekilen bir fotoğrafını "Bana kattığınız her şey için teşekkür ederim hocam" notuyla paylaşan Afra Saraçoğlu'nun paylaşımına kalp emojisi koyması akılları karıştırdı. Genç oyuncunun bu karesine Deniz de "Sende olmasa ben napabilirdim? Yolun açık olsun, hep yanındayım" diye yorum yaptı. Pek çok kişi 44 yaşındaki Özcan Deniz'in kendisinden 25 yaş küçük biriyle aşk yaşamasını "Sana hiç yakışmadı" diye eleştirdi.


Geçen akşamki gala boyunca hiç ayrılmayan Deniz ve Saraçoğlu, başrol oyuncusu Nurgül Yeşilçay'ın da olduğu ekip arkadaşlarıyla böyle selfie çektirdi.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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