Freddy Süreyya

Sosyetik ikoncan Süreyya Yalçın, gösterişte zirve yaptı… Geçen hafta ABD'deki evinin merdivenlerine Swarovski taşlar döşediği haberleriyle gündem olan Yalçın, dün yaptığı paylaşımla da "Yok artık!" dedirtti. Manikür yaptıran ikoncanın tırnaklarını bir servet ödeyerek Swarovski taşlarla süsletmesi "Güzellik uğruna Freddy'e dönüştü!" yorumu yaptırdı.