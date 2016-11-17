Eliz ‘evet’ dedi

Güzel stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu da evliler kervanına katılıyor. Önceki gün Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşen bir davete, sevgilisi Beran Benan ile katılan Sakuçoğlu, gazetecilerle sohbet etti.



Düğün müjdesi veren Sakuçoğlu, "Evlilik teklifi aldım ve cevabım 'evet' oldu. Seneye düğün yapmayı planlıyoruz. Güzel bir sahil ülkesinde düğün yapmayı istiyorum. Bu ülke İtalya olabilir" dedi.