Bir demet hayranlık

İstanbul Komedi Festivali'nin açılışı önceki akşam BKM'de düzenlenen davetle gerçekleştirildi. Demet Akbağ'ın 'Bir Demet Muhabbet' adlı söyleşisiyle açılan festivalin ilk gecesine ünlü isimler akın etti. Davetliler arasındaki atv'nin sevilen sunucusu Esra Erol gecenin sonunda kariyerinin dünü ve bugününü anlatan Akbağ'dan çok etkilendiğini söyledi.