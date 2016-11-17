Yol Durumu
  1. Onlar da ayrıldı!
  2. ‘Ablanız çok spor ’

Bir demet hayranlık

Bir demet hayranlık
İstanbul Komedi Festivali'nin açılışı önceki akşam BKM'de düzenlenen davetle gerçekleştirildi. Demet Akbağ'ın 'Bir Demet Muhabbet' adlı söyleşisiyle açılan festivalin ilk gecesine ünlü isimler akın etti. Davetliler arasındaki atv'nin sevilen sunucusu Esra Erol gecenin sonunda kariyerinin dünü ve bugününü anlatan Akbağ'dan çok etkilendiğini söyledi.
Etiketler: , ,
  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar