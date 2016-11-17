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kliplendi

Berksan kliplendi
Yakışıklı popçu Berksan, '6' adını verdiği albümünün 'Gelme Gelme' şarkısı için kamera karşısına geçti. 'a klibinde şarkıcı Kutsi'nin uğruna yuvasını yıktığı oyuncu sevgilisi Feyza Çıpa eşlik etti. Küçük bir odada geçen ve anılarla dolu aşk hikayesinin anlatıldığı klip, müzikseverlerin büyük beğenisini toplamayı başardı.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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