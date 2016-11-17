‘Benim hala umudum var’

Demir parmaklıklar ardında özgürlüğe kavuşacağı günü bekleyen Deniz Seki, tutuklanmasının 2. yılında duygusal bir mektup kaleme aldı. 'Uyuşturucuticareti' suçundan 6 yıl3 ay hapis cezası alan şarkıcı, yanında olan tüm sevenlerine şu sözlerle teşekkür etti:
"Beni burada yalnızlaştırmayan başta ailem, hayat arkadaşım,menajerim, avukatım olmak üzere tüm sanatçı dostlarıma ve sevenlerime bana inandıkları için sonsuz teşekkür ediyorum. Sizlerle aynıgökkuşağının altındabuluşacağım günüümitle bekliyorum."
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