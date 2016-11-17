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‘Benim hala umudum var’

‘Benim hala umudum var’
Demir parmaklıklar ardında özgürlüğe kavuşacağı günü bekleyen Deniz Seki, tutuklanmasının 2. yılında duygusal bir mektup kaleme aldı. 'Uyuşturucu ticareti' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan şarkıcı, yanında olan tüm sevenlerine şu sözlerle teşekkür etti:

"Beni burada yalnızlaştırmayan başta ailem, hayat arkadaşım, menajerim, avukatım olmak üzere tüm sanatçı dostlarıma ve sevenlerime bana inandıkları için sonsuz teşekkür ediyorum. Sizlerle aynı gökkuşağının altında buluşacağım günü ümitle bekliyorum."
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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