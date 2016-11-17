‘Benim hala umudum var’

Demir parmaklıklar ardında özgürlüğe kavuşacağı günü bekleyen Deniz Seki, tutuklanmasının 2. yılında duygusal bir mektup kaleme aldı. 'Uyuşturucu ticareti' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan şarkıcı, yanında olan tüm sevenlerine şu sözlerle teşekkür etti:



"Beni burada yalnızlaştırmayan başta ailem, hayat arkadaşım, menajerim, avukatım olmak üzere tüm sanatçı dostlarıma ve sevenlerime bana inandıkları için sonsuz teşekkür ediyorum. Sizlerle aynı gökkuşağının altında buluşacağım günü ümitle bekliyorum."