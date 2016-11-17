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Aile saadeti ağır bastı

Aile saadeti ağır bastı
Güzel oyuncu Saadet Işıl Aksoy, ABD'deki eşinden ayrı kalmaya daha fazla dayanamadı. Kerem Bursin'le başrol oynayacağı diziden ailevi nedenlerden dolayı vazgeçerek Türkiye'deki kariyerini elinin tersiyle iten oyuncu şöyle konuştu:
"Bana ABD'den bir teklif geldi. Eşimden ayrı kalmak istemediğim için Türkiye'deki teklif yerine oradakini kabul ettim. Bu ikimiz için de daha iyi."
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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