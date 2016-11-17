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Aile boyu destek

’a yapılan ‘’ saygısızlığı karşısında bir destek de Engin Altan Düzyatan’ın kayınpederi Ender Alkoçlar’dan geldi. Alkoçlar, ’e ‘dönek’ taşı attı!

Aile boyu destek
Altın Kelebek'te Okan Bayülgen'in seviyesiz esprilerine maruz kalan 'Diriliş Ertuğrul' ekibine destek sürüyor. Dizi oyuncularına hayranlarının verdiği desteğin ardından önceki akşam da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada "Siz milletin gönlünü kazandınız. Gönülleri fethetmiş olan dizi için asıl ödül budur" diyerek oyuncuların yanında oldu.

Dizinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın kayınpederi Ender Alkoçlar da özür dileyen Bayülgen'in fotoğrafını, "Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Ama dönek olma demiş atalarımız" sözleriyle paylaşıp damadına destek verdi. İşadamının bu paylaşımını Düzyatan'ın yanı sıra kızı Neslişah Alkoçlar da beğenenler arasındaydı.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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