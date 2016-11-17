Dizinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın kayınpederi Ender Alkoçlar da özür dileyen Bayülgen'in fotoğrafını, "Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Ama dönek olma demiş atalarımız" sözleriyle paylaşıp damadına destek verdi. İşadamının bu paylaşımını Düzyatan'ın yanı sıra kızı Neslişah Alkoçlar da beğenenler arasındaydı.
Aile boyu destek
‘Diriliş Ertuğrul’a yapılan ‘Altın Kelebek’ saygısızlığı karşısında bir destek de Engin Altan Düzyatan’ın kayınpederi Ender Alkoçlar’dan geldi. Alkoçlar, Okan Bayülgen’e ‘dönek’ taşı attı!
Dizinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın kayınpederi Ender Alkoçlar da özür dileyen Bayülgen'in fotoğrafını, "Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Ama dönek olma demiş atalarımız" sözleriyle paylaşıp damadına destek verdi. İşadamının bu paylaşımını Düzyatan'ın yanı sıra kızı Neslişah Alkoçlar da beğenenler arasındaydı.
Etiketler: Altın Kelebek , Okan Bayülgen , Diriliş Ertuğrul
- 17 Kasım 2016, Perşembe
- Gazete
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