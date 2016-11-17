‘Ablanız çok spor ’

Türk müziğinin usta isimlerinden Nükhet Duru, önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı. Uzun süredir dargın olduğu şarkıcı dostu Cenk Eren'le barıştıktan sonra keyfinin daha da yerinde olduğu gözlenen ünlü sanatçı, spor giyim tarzıyla da dikkat çekti. 62 yaşındaki Duru, "Ablanız bugün spor çocuklar" diyerek de herkesi güldürdü.