Yol Durumu
  1. Bir demet hayranlık
  2. Aile boyu destek

‘Ablanız çok spor ’

‘Ablanız çok spor ’
Türk müziğinin usta isimlerinden Nükhet Duru, önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı. Uzun süredir dargın olduğu şarkıcı dostu Cenk Eren'le barıştıktan sonra keyfinin daha da yerinde olduğu gözlenen ünlü sanatçı, spor giyim tarzıyla da dikkat çekti. 62 yaşındaki Duru, "Ablanız bugün spor çocuklar" diyerek de herkesi güldürdü.
Etiketler:
  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar