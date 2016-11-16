Ustaya saygı duruşu

Wılma Elles, önceki akşam usta oyuncu Erdal Özyağcılar'ın eşi Güzin ve kızı Zeynep Özyağcılar'ın başrolünü paylaştığı 'Demir' adlı oyunu seyretti. Bütün zamanını ikizleriyle geçiren Elles, bir yandan da kanserden ölen annesi Veronika Elles'in adını yaşatmak için kanser araştırmaları programı yürütüyor.