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Ustaya saygı duruşu

Ustaya saygı duruşu
Wılma Elles, önceki akşam usta oyuncu Erdal Özyağcılar'ın eşi Güzin ve kızı Zeynep Özyağcılar'ın başrolünü paylaştığı 'Demir' adlı oyunu seyretti. Bütün zamanını ikizleriyle geçiren Elles, bir yandan da kanserden ölen annesi Veronika Elles'in adını yaşatmak için kanser araştırmaları programı yürütüyor.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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