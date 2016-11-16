Sibel Can küçüldü

Başarılı sanatçı Sibel Can'dan radikal karar… Yıllar önce sahneye çıkabilmek için yaşını 6 yaş büyüten sanatçı, nüfus kağıdında gerçek yaşının yazılmasını isteyince mahkemeye başvurmuştu. Nüfusta 1964 doğumlu gözüken sanatçının doğum tarihinin 1 Ağustos 1970 olarak düzeltilmesine karar verildi. Bu haberi duyanlar "Can, 32 yıl sonra küçüldü" diye espri yaptı.