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küçüldü

Sibel Can küçüldü
Başarılı sanatçı Sibel Can'dan radikal karar… Yıllar önce sahneye çıkabilmek için yaşını 6 yaş büyüten sanatçı, nüfus kağıdında gerçek yaşının yazılmasını isteyince mahkemeye başvurmuştu. Nüfusta 1964 doğumlu gözüken sanatçının doğum tarihinin 1 Ağustos 1970 olarak düzeltilmesine karar verildi. Bu haberi duyanlar "Can, 32 yıl sonra küçüldü" diye espri yaptı.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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