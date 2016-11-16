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Örnek olsun

Genç kızların gözdesi , yine ‘Ağabeyim’ dediği ’nun izinden gitti. Ulusoy, ’teki bir köy okuluna gizlice etti. Yardım, yetkililerin ‘Örnek olsun’ diye yayınladıkları videoyla ortaya çıktı

Örnek olsun
Sanat hayatının yanı sıra özel yaşamında da Kenan İmirzalıoğlu'nu örnek alan Çağatay Ulusoy, yine ustasının izinden gitti. Ulusoy, Doğu illerindeki yardıma muhtaç pek çok okula gizlice destek veren gibi alkışlanacak bir davranışta bulundu. Yakışıklı oyuncunun, ihtiyacı olan lere kırtasiye malzemesi ve kıyafet desteği sağlamak amacıyla hayata geçirilen 'Geleceğe Işık Tut' projesine destek verdiği ortaya çıktı.

'KENDİ GİBİ YÜREĞİ DE GÜZEL'
Siirt'in Eruh ilçesindeki Keklitepe Köyü öğrencilerinin yüzünü güldüren Ulusoy'un ı, projenin yaratıcılarının dün yaptıkları instagram paylaşımlarıyla ortaya çıktı. Projenin resmi sayfasında 'un bu duyarlı davranışı şu sözlerle duyuruldu: "Sevgili Çağatay Ulusoy tarafından yollanan hediyeler öğrencilerimize ulaştı. Özellikle büyük bir hassasiyetle gizli olarak gönderdiği hediyelerden dolayı teşekkür ediyor, herkese örnek olmasını temenni ederek bu paylaşımı yapıyoruz." Soğuk kış günlerinde miniklerin yüreğini ısıtan Ulusoy'un hayranları da "Kendi gibi yüreği de güzel adam" yorumlarıyla genç oyuncuyu tebrik etti.


* Kenan İmirzalıoğlu, sanat dünyasının en yardımsever kişileri arasında yer alıyor.

ÇAĞATAY'A PANKARTLI TEŞEKKÜR
'teki minikler, kendilerine yardım yollayan Çağatay Ulusoy'a teşekkür etmek için özel bir pankart hazırladı.


* Genç oyuncunun hediyelerini gören miniklerin mutluluğu adeta yüzlerinden okunuyordu.


* Minikleri aldıkları hediyeler arasında en çok mutlu edeni, kuşkusuz kış öncesi gönderilen botlardı...


* Projeyi destekleyen Gökhan Türkmen de önceki akşamki konserinde çocuklar için kırtasiye malzemeleri topladı.

ÖZGE GÜRCAN
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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