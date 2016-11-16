Örnek olsun

'KENDİ GİBİ YÜREĞİ DE GÜZEL'
Siirt'in Eruh ilçesindeki Keklitepe Köyü öğrencilerinin yüzünü güldüren Ulusoy'un yardımı, projenin yaratıcılarının dün yaptıkları instagram paylaşımlarıyla ortaya çıktı. Projenin resmi sayfasında Çağatay Ulusoy'un bu duyarlı davranışı şu sözlerle duyuruldu: "Sevgili Çağatay Ulusoy tarafından yollanan hediyeler öğrencilerimize ulaştı. Özellikle büyük bir hassasiyetle gizli olarak gönderdiği hediyelerden dolayı teşekkür ediyor, herkese örnek olmasını temenni ederek bu paylaşımı yapıyoruz." Soğuk kış günlerinde miniklerin yüreğini ısıtan Ulusoy'un hayranları da "Kendi gibi yüreği de güzel adam" yorumlarıyla genç oyuncuyu tebrik etti.
* Kenan İmirzalıoğlu, sanat dünyasının en yardımsever kişileri arasında yer alıyor.
ÇAĞATAY'A PANKARTLI TEŞEKKÜR
Siirt'teki minikler, kendilerine yardım yollayan Çağatay Ulusoy'a teşekkür etmek için özel bir pankart hazırladı.
* Genç oyuncunun hediyelerini gören miniklerin mutluluğu adeta yüzlerinden okunuyordu.
* Minikleri aldıkları hediyeler arasında en çok mutlu edeni, kuşkusuz kış öncesi gönderilen botlardı...
* Projeyi destekleyen Gökhan Türkmen de önceki akşamki konserinde çocuklar için kırtasiye malzemeleri topladı.
ÖZGE GÜRCAN
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