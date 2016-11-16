Kim der ‘72’ diye!

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle genç kızlara taş çıkaran Nebahat Çehre, önceki akşam katıldığı bir davette tüm bakışları üzerine topladı. Siyah derin göğüs dekolteli kıyafetiyle büyüleyen 72 yaşındaki oyuncunun bu halleri "Türkiye'nin Benjamin Button'ı yine göz kamaştırdı" dedirtti.