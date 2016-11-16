Eski halinden eser kalmadı

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Son günlerde ortalarda görünmeyen sunucu Asena Atalay, önceki gün Bebek'teydi. Genellikle marjinal giyim tarzıyla görüntülenen Atalay'ın bakımsız halleri dikkat çekti. Görüntülendiğini fark edince hızlı adımlarla uzaklaşan sunucu, sorular karşısında da sessizdi.
AYDIN HAMZA
- 16 Kasım 2016, Çarşamba
- Gazete
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