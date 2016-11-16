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  1. Aşkı boynunda
  2. Vizyon tarihi 6 Ocak 2017

Eski halinden eser kalmadı

Eski halinden eser kalmadı
Son günlerde ortalarda görünmeyen sunucu Asena Atalay, önceki gün Bebek'teydi. Genellikle marjinal giyim tarzıyla görüntülenen Atalay'ın bakımsız halleri dikkat çekti. Görüntülendiğini fark edince hızlı adımlarla uzaklaşan sunucu, sorular karşısında da sessizdi.

AYDIN HAMZA
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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