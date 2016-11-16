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Ebru şaşırttı!

Ebru şaşırttı!
Herkes 'nın Cem Yılmaz'la yeniden bir araya gelip gelmeyeceğini merak ederken dün güzel sunucunun cephesinden akılları karıştıran bir hareket geldi… Şallı, Twitter hesabından eski aşkı Sinan Akçıl'ın 'Biri Bana Gelsin' adlı şarkısını "Belki de insan hayatında gerçek aşkı bir kere yaşıyormuş" notuyla paylaşınca hayranları dahil herkesi şaşırttı.



ŞOK YAZIŞMALAR!
Güzel sunucunun kendisini aldatan eski ı Akçıl'ın şarkısını aşk itirafı gibi sözlerle paylaşması "Ebru Şallı ile Sinan Akçıl'ın küllenen aşkı yeniden mi alevlendi?" sorusunu akıllara getirdi. Akçıl'la 3 yıllık birlikteliğini geçen yaz noktalayan Ebru Şallı, bu mesajının ardından "Sosyal medya hesaplarım hack'lendi. Twitter ve instagram'dan yazılanlara itibar etmeyin" dedi. Ebru Şallı, bu açıklamayı yaptıktan hemen sonra ise bu kez ünlü sunucunun Arda Turan'la yazışmaları ortaya çıktı. Instagram üzerinden yapıldığı iddia edilen yazışmalarda Barcelonalı yıldız, Ebru Şallı'ya "Özledim seni", "Bana fotoğraf atsana" gibi samimi ve çok şaşırtıcı mesajlar atmış...

ARDA'YLA SAMİMİ SOHBET
Ebru Şallı ile arasında geçtiği iddia edilen yazışmaların, gerçek olup olmadığı herkesin merak konusu!
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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