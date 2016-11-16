Ebru şaşırttı!

Herkes Ebru Şallı'nınCem Yılmaz'la yeniden biraraya gelip gelmeyeceğinimerak ederken dün güzelsunucunun cephesinden akıllarıkarıştıran bir hareket geldi… Şallı,Twitter hesabından eski aşkıSinan Akçıl'ın 'Biri Bana Gelsin'adlı şarkısını "Belki de insanhayatında gerçek aşkı bir kereyaşıyormuş" notuyla paylaşıncahayranları dahil herkesi şaşırttı.
ŞOK YAZIŞMALAR!
Güzel sunucunun kendisini aldatan eski aşkı Akçıl'ın şarkısını aşk itirafı gibi sözlerle paylaşması "Ebru Şallı ile Sinan Akçıl'ınküllenen aşkı yeniden mialevlendi?" sorusunu akıllara getirdi. Akçıl'la 3 yıllık birlikteliğini geçen yaz noktalayan Ebru Şallı, bu mesajının ardından "Sosyalmedya hesaplarımhack'lendi. Twitterve instagram'danyazılanlara itibaretmeyin" dedi. Ebru Şallı, bu açıklamayı yaptıktan hemen sonra ise bu kez ünlü sunucunun Arda Turan'layazışmaları ortaya çıktı. Instagram üzerinden yapıldığı iddia edilen yazışmalarda Barcelonalı yıldız, Ebru Şallı'ya "Özledim seni", "Bana fotoğrafatsana" gibi samimi ve çok şaşırtıcı mesajlar atmış...
ARDA'YLA SAMİMİ SOHBET
Ebru Şallı ile Arda Turan arasında geçtiği iddia edilen yazışmaların, gerçek olup olmadığı herkesin merak konusu!
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