Buz gibi görüntü

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Güzel oyuncu Ahu Yağtu, önceki gün müdavimi olduğu Bebek'teydi. Marketten ellerinde poşetlerle çıkan Yağtu'nun soğuk havadan korunmak için kabanına sıkı sıkı sarılması da objektiflere böyle takıldı.
- 16 Kasım 2016, Çarşamba
- Gazete
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