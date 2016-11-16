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Buz gibi görüntü

Buz gibi görüntü
Güzel oyuncu Ahu Yağtu, önceki gün müdavimi olduğu Bebek'teydi. Marketten ellerinde poşetlerle çıkan Yağtu'nun soğuk havadan korunmak için kabanına sıkı sıkı sarılması da objektiflere böyle takıldı.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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