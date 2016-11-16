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Ayrılık balonu çabuk söndü

, ’le ayrıldığını ilan etti; ortalık karıştı. Olaylı çift, dün çark edip ‘Bizim aşkımız bitemez’ sözüyle ‘pes’ dedirtti

Ayrılık balonu çabuk söndü
Safiye Soyman'ın Faik Öztürk'le 18 yıllık birlikteliğinin bittiğini açıklamasıyla sosyal medya çalkalandı. Dün Twitter'da en çok konuşulan konu Safiye-Faik aşkının sona ermesiydi. Vatandaş "Bundan sonra aşka inancımız kalmadı" dese de gerçek çok geçmeden anlaşıldı.

Dün sabah 'Duymayan Kalmasın' programına katılan Soyman, yanlış anlaşıldığını söyledi. Programa bağlanan Öztürk de "Safiye'ye aşkım ilk günkü gibi… Onun tırnağını hiçbir şeye değişmem" dedi.


* Ünlü şarkıcı, önceki gece oryantal Sibel Gökçe'yle göbek atarak eğlendi.

Soyman'la Öztürk'ün çelişen açıklamaları akıllara ikilinin ayrılığı, reklam olarak kullandığını getirdi.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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