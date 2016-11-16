Ayrılık balonu çabuk söndü

Safiye Soyman'ın FaikÖztürk'le 18 yıllık birlikteliğininbittiğini açıklamasıyla sosyal medyaçalkalandı. Dün Twitter'da en çokkonuşulan konu Safiye-Faik aşkınınsona ermesiydi. Vatandaş "Bundansonra aşka inancımız kalmadı" desede gerçek çok geçmeden anlaşıldı.
Dün sabah 'Duymayan Kalmasın'programına katılan Soyman, yanlışanlaşıldığını söyledi. Programabağlanan Öztürk de "Safiye'ye aşkımilk günkü gibi… Onun tırnağınıhiçbir şeye değişmem" dedi.
* Ünlü şarkıcı, önceki gece oryantal Sibel Gökçe'yle göbek atarak eğlendi.
Soyman'la Öztürk'ün çelişen açıklamaları akıllara ikilinin ayrılığı, reklam olarak kullandığını getirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.