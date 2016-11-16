Aşkı boynunda

Beşiktaşlı Caner Erkin'leevlilik yolunda ilerleyen ŞükranOvalı, aşkını boynunda taşıyor.Geçen ay aşkının portresini kolunadövme yaptıran Erkin'in buhamlesinden sonra gözler Ovalı'yaçevrilmişti. Güzel oyuncu, mesleğinietkilememesi için dövme yaptırmakyerine farklı bir yola başvurdu.
Önceki akşam bir davette boygösteren güzel oyuncu, kendi ismive aşkı Caner Erkin'in adınınbaş harflerininyazılı olduğukolyeyle dikkatçekti. Güzeloyuncu,"Her şeyçok güzel,yakındaevlilikolabilir"dedi.
EVLİLİĞE AİLE ONAYI Şükran Ovalı, "Caner bana çok güzel bir evlenme teklif etti. Ben de kabul ettim. Ailelerimiz de tanıştı" diyerek aşkı Caner Erkin'le yakın zamanda nikah masasına oturacağının sinyallerini verdi.
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