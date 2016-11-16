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Aşkı boynunda

’le çok yakında evleneceğini açıklayan ’dan aşkına jest... Güzel oyuncu, kendi ve Caner’in baş harflerini taşıyan kolye takıyor...

Aşkı boynunda
Beşiktaşlı Caner Erkin'le evlilik yolunda ilerleyen Şükran Ovalı, aşkını boynunda taşıyor. Geçen ay aşkının portresini koluna dövme yaptıran Erkin'in bu hamlesinden sonra gözler Ovalı'ya çevrilmişti. Güzel oyuncu, mesleğini etkilememesi için dövme yaptırmak yerine farklı bir yola başvurdu.

Önceki akşam bir davette boy gösteren güzel oyuncu, kendi ismi ve aşkı Caner Erkin'in adının baş harflerinin yazılı olduğu kolyeyle dikkat çekti. Güzel oyuncu, "Her şey çok güzel, yakında evlilik olabilir" dedi.

EVLİLİĞE AİLE ONAYI
, "Caner bana çok güzel bir evlenme teklif etti. Ben de kabul ettim. Ailelerimiz de tanıştı" diyerek aşkı 'le yakın zamanda nikah masasına oturacağının sinyallerini verdi.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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