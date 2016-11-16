Yol Durumu
  1. Kim der ‘72’ diye!
  2. Aşkı boynunda

Arda’yla 2 dakika

Arda’yla 2 dakika
Geçtiğimiz akşam Asmalımescit Soho House'da samimi bir şekilde eğlendikleri iddia edilen Didem Soydan'la Arda Turan'dan sessizliğini ilk bozan ünlü manken oldu… Barcelonalı yıldızla partide yakınlaştığı iddialarını yalanlayan Soydan, şunları söyledi:

"Evet Arda ile aynı mekandaydık. Kendisiyle o gün tanıştım. Yazıldığı gibi bir şey söz konusu değildir. Mekanda ünlü olan ortak arkadaşlarımız da vardı. Aramızda sadece iki dakikalık bir konuşma geçti."


* Yıldız futbolcunun, Aslıhan Doğan'ı geçtiğimiz gece Didem Soydan'la aldattığı iddia edilmişti.
Etiketler: , ,
  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar