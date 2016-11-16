Arda’yla 2 dakika

Geçtiğimiz akşam Asmalımescit Soho House'da samimi bir şekilde eğlendikleri iddia edilen Didem Soydan'laArda Turan'dan sessizliğini ilk bozan ünlü manken oldu… Barcelonalı yıldızla partide yakınlaştığı iddialarını yalanlayan Soydan, şunları söyledi:
"Evet Arda ile aynımekandaydık. Kendisiyle ogün tanıştım. Yazıldığı gibi bir şey söz konusu değildir. Mekanda ünlü olan ortak arkadaşlarımız da vardı. Aramızda sadece ikidakikalık bir konuşma geçti."
* Yıldız futbolcunun, Aslıhan Doğan'ı geçtiğimiz gece Didem Soydan'la aldattığı iddia edilmişti.
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