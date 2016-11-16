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4 ayda 3 kilo aldı

4 ayda 3 kilo aldı
Şu sıralar oğullarını kucaklarına almak için gün sayan Hatice Şendil'le Burak Sağyaşar, önceki akşam bir galaya katıldı. Her şeyin yolunda gittiğini söyleyen 4 aylık hamile Şendil, bugüne kadar 3 kilo aldığını ve hamilelikle ilgili bol bol kitap okuduğunu dile getirdi.

DOĞAN SAVAŞ
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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