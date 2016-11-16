4 ayda 3 kilo aldı

Şu sıralar oğullarını kucaklarına almak için gün sayan Hatice Şendil'le Burak Sağyaşar, önceki akşam bir galaya katıldı. Her şeyin yolunda gittiğini söyleyen 4 aylık hamile Şendil, bugüne kadar 3 kilo aldığını ve hamilelikle ilgili bol bol kitap okuduğunu dile getirdi.



DOĞAN SAVAŞ