Sosyetik rehber

İkoncan İvana Sert, önceki akşam rallici sevgilisi Can Çelebi ile Amerika'dan gelen misafirlerini gezdirdi. İstinyePark'ta görüntülenen ikili, objektifleri gülümseyerek selamladı. Misafirleriyle alışveriş merkezinde mağazaları dolaşan Sert ile Can, daha sonra Zuma Restaurant'a geçti. Yabancı misafirlerine Türk yemeklerini tattıran ikili, dostlarıyla uzun uzun sohbet etti. İvana Sert, "Ben nasıl Türk yemeklerinebayılıyorsam yabancı misafirlerimizde hayran kaldı" dedi.
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