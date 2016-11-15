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Sosyetik rehber

Sosyetik rehber
İkoncan İvana Sert, önceki akşam rallici sevgilisi Can Çelebi ile Amerika'dan gelen misafirlerini gezdirdi. İstinyePark'ta görüntülenen ikili, objektifleri gülümseyerek selamladı. Misafirleriyle alışveriş merkezinde mağazaları dolaşan Sert ile Can, daha sonra Zuma Restaurant'a geçti. Yabancı misafirlerine Türk yemeklerini tattıran ikili, dostlarıyla uzun uzun sohbet etti. , "Ben nasıl Türk yemeklerine bayılıyorsam yabancı misafirlerimiz de hayran kaldı" dedi.
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  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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