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Pınar utandı

Pınar utandı
Pınar Altuğ, önceki gün Nişantaşı City's'deki Takı Fuarı'nda tasarımcı arkadaşı İnci Denizer'i ziyaret etti. Aynı gün doğum günü olan Denizer, Altuğ'a bileklik hediye edince oyuncu "Utandım, elimiz boş geldik doğum günü sahibi hediye veriyor" dedi.
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  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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