Kelebek ayağa düştü

KLASİK OKAN
Magazin muhabirlerine defalarca küfürler yağdıran hatta orta parmak işareti yapan Okan Bayülgen'in magazinle ilgili bir töreni sunmasına zaten kimse anlam verememişti. O yüzden de sadece magazincilere değil kendi meslektaşlarına bile hakaretler yağdıran şovmenin, önceki geceki seviyesizliği kimseyi şaşırtmadı.
TOKAT GİBİ YANIT
Skandalın ardından Mehmet Bozdağ, şu açıklamayı yaptı: "Her ödül alan kişiye konuşma hakkı verilirken bizlerin izleyicilerimize teşekkür etmemizin engellenmesini manidar buluyorum." Bozdağ, Bayülgen için de şöyle dedi:
"OKAN Bayülgen'in özür yerine dizimizi hiç izlemediğini söyleyerek alaycı konuşmasını nezaketten uzak bir davranış olarak değerlendiriyorum. Mümkünse dizimizi izlemesin. Kendisinin dizimizden alacağı hiçbir kıymet değeri yoktur."
HIZIR TAHMİN ETMİŞTİ
Atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'dan "Ben demiştim" mesajı! "Bu yanlışın içinde olmam" diyerek Altın Kelebek adaylığından çekilen Kaynarca, skandal gecenin ardından twitter'da "Vay arkadaş, bu kadarına da pes! Bizi bile şaşırttınız" dedi. Başarılı oyuncu, 'Diriliş Ertuğrul' ekibine yapılan terbiyesizliği ve ödüllerin paylaşımını ima etti...
SEVİYESİZ ESPRİ
OKAN Bayülgen, kameralar büyük oğlu Engincan'la oturan Sibel Can'ı gösterdiği sırada ünlü sanatçının kilolarıyla ilgili haddini aşan bir espri yaptı. Can, yayın sonrası "Benim gibi 3 çocuk annesi bir kadına bu espri yakışmadı. Yanıtı da Türk kadını verdi" dedi.
HALK ÇİLEDEN ÇIKTI
Okan Bayülgen'in saygısız tavırlarının yanı sıra 'En İyi Yönetmen Ödülü'nü türkücü Mahsun Kırmızıgül'ün takdim etmesi ekran başındakileri adeta çileden çıkardı.
Yayından kalkan bir dizinin bile ödül aldığı gecede kazananlar, ismi açıklanmadan ekrana geldi! Usta sanatçılara eski görüntüler ve Bayülgen'in sözde esprileriyle büyük saygısızlık yapıldı.
"RİCA MİNNET VERDİLER"
Demet Akalın'la Hande Yener'in arasındaki soğuk rüzgarlar törende yine esti. 'Mor' şarkısıyla 'En İyi Klip' ödülünü alan Yener, "Burada en çok haber olan değil, güzel şarkı yapan ve söyleyen ödül alıyor" dedi. Ünlü popçu, rakibi Akalın'a 'Müzikte 20. Yıl Özel Ödülü' verilince ise "Oylamalarda aday olamayanlar rica minnet ödül mü alıyor!" diyerek Demet Akalın'ı topa tuttu!
AFRODİT ŞOKU
Törene menajeri Erkan Düzdaş'la katılan Banu Alkan, gecenin en çok konuşulan ismi oldu. Bir anda sahneye fırlayan Düzdaş, "Salona şöyle bir bakıyorum, Banu Alkan gibisini bulamıyorum" dedi. Bu olay karşısında Okan Bayülgen şoke oldu ve şovmen, durumu toparlayamayınca yayın kesildi.
PROTESTO ETTİ
hande Soral'la İsmail Demirci, Altın Kelebek'i protesto etti. Soral, rüzgar nedeniyle eteğinin açıldığı anları sayfalarına taşıyan Hürriyet'in törenine katılmadı. Güzel oyuncu bunun yerine Demirci'nin doğum günü için Kuruçeşme'deki Bacaaltı'nda bir parti düzenledi.
DOĞRU ADAMI SEÇEMİYORUM
Skandalların birbiri ardına yaşandığı törende sayılı güzel anlardan biri, Meryem Uzerli'nin sahneye çıkmasıydı. 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü İlker Kaleli'ye veren Uzerli, yaptığı konuşmayla herkesi güldürdü. Güzel oyuncu, konuşmasında şunları söyledi:
"Şimdi 'Doğru adamı bu mu seçti?' diyeceksiniz. Haklısınız, seçemiyorum. Ne yapalım sağlık olsun." Kızı Lara'nın babası Can Ateş'ten sonra gönlünü kaptırdığı Alp Özcan'la da mutlu sona eremeyen oyuncu, bu sözleriyle eski aşklarına esprili bir taş atmış oldu.
ANLI ŞANLI 2 ÖDÜL
Türk televizyonlarının yanı sıra dünya basınında da büyük yankı uyandıran Müge Anlı, geceden 2 ödülle döndü. Atv'nin en çok izlenen yapımlarından 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı, 'Yılın En İyi Kadın Sunucusu' ve 'Yılın TV Programı Özel Ödülü'ne layık görüldü. Ödülünü Erkan Yolaç'tan alan Anlı, "Kuşlar sürüleriyle uçar. Bu ödülü çalışkan ve cefakar ekibime ithaf ediyorum" diye konuştu.
KAYNANA İNADI
Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'in kaynana inadı Altın Kelebek'te de devam etti. Bugüne kadar eşini bir an olsun yalnız bırakmayan Didem Hanım, Selami Şahin'in 'Müzikte 50. Yıl Özel Ödülü'nü aldığı gecede yoktu. İşin aslı ise sonradan anlaşıldı.
Didem Hanım, oğlu Lider Şahin'le aşk yaşayan İrem Derici'nin gecede sahne alacağını öğrenince törene katılmama kararı aldı. İlk günden beri oğlunun Derici'yle aşkına karşı olduğu konuşulan Didem Hanım'ın son hamlesi, "İrem, bir türlü kaynanasının gözüne giremedi" dedirtti.
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