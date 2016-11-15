Doludizgin aşk

Ünlü işadamı Ali Ağaoğlu, önceki akşam balerin sevgilisi Duygu Su Gülpınar'la İstinyePark'taydı. Ellerini bir an olsun birbirinden ayırmayan ikili, kısa bir alışveriş turunun ardından romantik bir akşam yemeği yedi. Ağaoğlu, yemek boyunca esprileriyle sevgilisini güldürdü. Bu arada güzel balerin, yeni bir gösteriye hazırlandığını söyledi.