31 No'lu odada neler oldu?

Bu iddia Barcelonalı yıldız futbolcu Arda Turan'ın sevgilisi Aslıhan Doğan'ı çok kızdıracak! ayakligazete.com'un haberine göre; sosyetik güzelle ilişkisi bir dargın bir barışık devam eden Arda, geçtiğimiz akşam İstanbul gecelerindeydi. Mill Takım arkadaşı Burak Yılmaz'la Soho House'daki bir yaş günü partisine katılan Arda Turan, iddiaya göre Didem Soydan'la samimi bir şekilde eğlendi.



PARTİDEKİ HERKES ŞAŞIRDI!

Kariyeri uğruna Can Bonomo'yla evliliğe giden 2 yıllık aşkını bitirerek ABD'ye yerleşen güzel modelin, Arda'yla 31 numaralı VIP odadaki doğum günü partisinde yakınlaştığı öğrenildi. Partideki arkadaşları vasıtasıyla tanışan ve kısa sürede samimi görüntüler sergileyen Didem Soydan'la Arda Turan'ın bu halleri oradaki herkesi şaşırttı. Sabahın ilk ışıklarına dek süren partide gönüllerince eğlenen ikilinin bu sürpriz yakınlaşması akılları karıştırdı. Aslıhan Doğan'la Mayıs 2015'te aşk yaşamaya başlayan ve herkesin Doğan'la evleneceğini beklediği Turan'ın bu kaçamak gecesine sosyetik güzelin nasıl bir karşılık vereceği ise şimdiden merak konusu...







GÖZLER DOĞAN'A ÇEVRİLDİ

Arda ile evlilik hayalleri kuran Aslıhan Doğan'ın bu iddiaya ne tepki vereceği merakla bekleniyor.