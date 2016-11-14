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Yıldızlı destek

Yıldızlı destek
Türk Pop Müziği'nin başarılı ismi Yıldız Tilbe, bir isme daha destek verdi. Popçu Hacer Tülü, 1 albüm ve 1 single'dan sonra şimdi de sözleri Tilbe'ye ait olan 'Dili Ballım' adlı şarkıyla müzik piyasasına girdi. Aranjesini Osman Çetin'in yaptığı şarkı, Ozan Çolakoğlu stüdyosunda hayat buldu.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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