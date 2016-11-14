Yıldızlı destek

Türk Pop Müziği'nin başarılı ismi Yıldız Tilbe, bir isme daha destek verdi. Popçu Hacer Tülü, 1 albüm ve 1 single'dan sonra şimdi de sözleri Tilbe'ye ait olan 'Dili Ballım' adlı şarkıyla müzik piyasasına girdi. Aranjesini Osman Çetin'in yaptığı şarkı, Ozan Çolakoğlu stüdyosunda hayat buldu.