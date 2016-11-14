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Wilma parkta

Wilma parkta
Alman asıllı oyuncu Wilma Elles Göğüş, önceki gün ikizleriyle Bebek Parkı'ndaydı. Güzel oyuncu yaklaşık 1 buçuk yaşındaki oğlu Milat Aristo ve kızı Melodi Bita ile oyunlar oynayarak adeta çocukluk günlerine geri döndü. İkizleriyle hayatın çok güzel geçtiğini söyleyen oyuncu, "Ben kalabalık aile severim" diyerek 3. çocuğun sinyallerini verdi.

Aydın HAMZA
Etiketler:
  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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