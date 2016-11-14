Yol Durumu
  1. Yıldızlı destek
  2. Mütevazı Benzema

Uçan Sabancı

Uçan Sabancı
Hakan Sabancı, Karadeniz turuna çıktı. Aslışah Alkoçlar'dan ayrıldıktan sonra adı aşk dedikodularına karışan Sabancı'nın yanında bu kez erkek arkadaşları vardı. Önceki gün Fırtına Vadisi'nde zipline ile adrenalin dolu saatler yaşayan Sabancı, bu anını "Kaz uçar da Laz uçmaz mı?" diye paylaştı.
Etiketler:
  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar