Uçan Sabancı

Hakan Sabancı, Karadeniz turuna çıktı. Aslışah Alkoçlar'dan ayrıldıktan sonra adı aşk dedikodularına karışan Sabancı'nın yanında bu kez erkek arkadaşları vardı. Önceki gün Fırtına Vadisi'nde zipline ile adrenalin dolu saatler yaşayan Sabancı, bu anını "Kaz uçar da Laz uçmaz mı?" diye paylaştı.