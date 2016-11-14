Saygılı Diva

Bülent Ersoy, hafta sonunu Antalya'da geçirdi. Alışverişe çıkan Ersoy, kahve molası verince hayranları mekana akın etti. Tüm sevenleriyle fotoğraf çektiren Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı, kendisini görüp gelen yaşlı teyzeyi yerinden kalkarak karşıladı.