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Mütevazı Benzema

Mütevazı Benzema
Önceki gün İstanbul'a B4L şirketiyle anlaşma imzalamak için gelen Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema, İstinyePark AVM'de alışveriş turuna çıktı. Alışveriş boyunca sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan ünlü futbolcu, hayranlarını kırmayarak bol bol fotoğraf çektirdi. Benzema, mütevazı halleriyle de büyük alkış aldı.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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