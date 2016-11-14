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Miniklerin sevgilisi

Miniklerin sevgilisi
Ünlü balet Tan Sağtürk, geçtiğimiz gün İstinyePark AVM'de minik yeteneklerle bir araya geldi. Alışveriş merkezinin Güzel Sanatlar Parkı'nda düzenlenen atölyeye Akademi olarak katılan ünlü dansçı, miniklerle de tek tek fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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