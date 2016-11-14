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Memlekette keyifte

Memlekette keyifte
Burcu Kara, çocukluğuna döndü. Yalova'nın Armutlu ilçesindeki akrabalarını ziyaret eden Bursalı oyuncu, zeytin topladı. Bu anlarını instagram'da paylaşan Kara, "Memleketimin bağlarında zeytin topladık. Çocukluğum, anılarım, keskin kokusu, hasır sepetlerim, minik merdivenim…" notunu yazdı.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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