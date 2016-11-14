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Mega mutluluk

Mega mutluluk
Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu, önceki akşam Etiler Da Mario adlı mekanda dostlarıyla yemekteydi. Gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan ayrılan çiftin keyfinin yerinde olduğu gözlendi. Liseli aşıklar gibi ellerini bir an olsun bırakmayan ünlü çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ünlü sanatçı , Tarabya'daki evlerinin bir bölümünü bebek odası yaptıkları yönünde çıkan haberlere "Onların hepsi yalan, öyle bir şey yok'' diyerek sitem etti. Megastar, Murat Boz'la da arasının iyi olduğunu söyleyerek dargın oldukları iddialarını çürüttü.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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