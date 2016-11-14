Mega mutluluk

Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu, önceki akşam EtilerDa Mario adlı mekanda dostlarıyla yemekteydi. Gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan ayrılan çiftin keyfininyerinde olduğu gözlendi. Liseliaşıklar gibi ellerini bir an olsun bırakmayan ünlü çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Ünlü sanatçı Tarkan, Tarabya'daki evlerinin bir bölümünü bebek odası yaptıkları yönünde çıkan haberlere "Onların hepsi yalan,öyle bir şey yok'' diyerek sitem etti. Megastar, Murat Boz'la da arasınıniyi olduğunu söyleyerek dargın oldukları iddialarını çürüttü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.