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Kural’a sürpiz

Kural’a sürpiz
Sempatik oyuncu Ahmet Kural'a sürpriz doğum günü… Önceki akşam tıraş olmak için berberine giden Kural, kuaförü ve yakın arkadaşı olan Adem Terzi'nin sürpriziyle mutlu oldu. Yakın dostuna sürprizi için teşekkür eden oyuncu, mumları üflemeden önce ise dilek tutmadan geçemedi...
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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