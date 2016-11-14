Görsel bir şölen

Yeni şarkısı 'Dın Dın' ile müzik listelerine damga vuran Emre Kaya, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki ilk konserini verdi. Popçu, adeta görsel şölene imza attı.



Dansçılarıyla yaptığı şovuyla büyük alkış alan Kaya, Selim Akar tarafından özel tasarlanan pilot tulumu için de "Rütbemizi halk belirler, ben onlara layık olmaya çalışıyorum" dedi.