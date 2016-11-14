Burcu’ya tam not

atv'nin başarılı dizisi 'Aşk ve Mavi'de Emrah'la başrolü paylaşan Burcu Kıratlı, oyunculuğuyla izleyenleri kendine hayran bırakıyor. Kıratlı, daha önce de 'Diriliş Ertuğrul'da rol alarak dönem dizisindeki başarısını kanıtlamıştı.
Şimdi farklı bir rolle ekrana gelen 27 yaşındaki oyuncu için "İşte ekrana yakışan yüz!" şeklinde yorumlar yağıyor. Aşk ve Mavi, kadrosu, konusu ve Kapadokya'ya ait yöresel görüntüleriyle çok sevildi...
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