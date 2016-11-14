Burcu’ya tam not

atv'nin başarılı dizisi 'Aşk ve Mavi'de Emrah'la başrolü paylaşan Burcu Kıratlı, oyunculuğuyla izleyenleri kendine hayran bırakıyor. Kıratlı, daha önce de 'Diriliş Ertuğrul'da rol alarak dönem dizisindeki başarısını kanıtlamıştı.

farklı bir rolle ekrana gelenoyuncu içinşeklinde yorumlar yağıyor.kadrosu, konusu veçok sevildi...