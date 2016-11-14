Yol Durumu
  1. 20 yıllık örnek çift
  2. Görsel bir şölen

Beklemek sıktı

Beklemek sıktı
Sosyetenin gözde çiftlerinden Pınar ile İlhan Sabancı, önceki gece Asmalımescit'teydi. 4 aylık hamile Pınar Hanım, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakıp hızla aracına bindi. Sabancı'nın yüzü eşi İlhan Bey'in arkadaşlarıyla sohbet edip aracı bekletmesiyle asıldı.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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