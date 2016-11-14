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Aşkın’ın mini şovu

Aşkın’ın mini şovu
Başarılı sanatçı Aşkın Nur Yengi, önceki akşam sahne aldığı Kıbrıs Rocks Hotel'de sevenlerine müzik ziyafeti verdi. 90'lı yıllara ait şarkıları ve 'Aşktan Olsa Gerek' adlı yeni albümünden parçaları seslendiren sanatçı, kulakların pasını sildi.

Ünlü şarkıcı kendiyle özdeşleşen şişe şovla da izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı. Şarkılarının yanı sıra sahne için tercih ettiği mini kıyafetiyle de beğeni toplayan 46 yaşındaki sanatçı kusursuz fiziğini gözler önüne serdi.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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