Aşkın’ın mini şovu

Başarılı sanatçı Aşkın Nur Yengi, önceki akşam sahne aldığı Kıbrıs RocksHotel'de sevenlerine müzik ziyafeti verdi.90'lı yıllara ait şarkıları ve 'Aşktan OlsaGerek' adlı yeni albümünden parçalarıseslendiren sanatçı, kulakların pasını sildi.
Ünlü şarkıcı kendiyle özdeşleşen şişeşovla da izleyenlere eğlenceli dakikalaryaşattı. Şarkılarının yanı sıra sahne içintercih ettiği mini kıyafetiyle de beğenitoplayan 46 yaşındaki sanatçı kusursuzfiziğini gözler önüne serdi.
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