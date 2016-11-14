Yol Durumu
  1. Wilma parkta
  2. İspanyol ateşi Baran’ı yaktı

Arsenalli Mesut sıra gecesinde

Dünyaca ünlü futbolcu ’in İstanbul tatili Mustafa Keser’le sona erdi. Arsenalli yıldız, önceki akşam Keser’in müzikholüne gidip sıra gecesinde keyifli anlar yaşadı.

Arsenalli Mesut sıra gecesinde
Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, türkücü Mustafa Keser hayranı çıktı! İstanbul'a geçen hafta tatil için gelen ve gecelerde çıktığı çapkınlık turlarıyla magazin gündeminde manşet olan Özil, önceki akşam felekten bir gece çaldı. Kalabalık arkadaş grubuyla Mustafa Keser'in Beylerbeyi'nde sahne aldığı müzikhole giden yıldız futbolcu, ünlü türkücünün seslendirdiği parçalarla eğlenceli anlar yaşadı.

ÇİĞ KÖFTE VE KEBAP...
Yıllardır kariyerini yurt dışında sürdürmesine rağmen 'in söylenen her bir türküye eşlik ettiği de öğrenildi. Kebap ve çiğköfte eşliğinde sıra gecesi konseptinin hayata geçirildiği gecede Özil ve arkadaşları keyifli anlarını sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi.

TÜRKÜLERE EŞLİK ETTİ
Yıllık kazancı 30 milyon lirayı bulan dünyaca ünlü futbolcunun lüks gece kulüpleri yerine sıra gecesinde eğlenmesi hayranları tarafından takdirle karşılandı. Futbolcunun pek çok takipçisi "Mesut Özil, özüne döndü" diye yorum yaptı. Gece boyunca Keser'in 'Aklımda Fikrimde Hep Sen Varsın', 'Karadır Kaşların' ve 'Derdimi Kimlere Söylesem' gibi şarkılarına eşlik eden Mesut Özil, bir ara sahneye de çıktı. Ünlü futbolcu, Keser'le özdeşleşen mendili eline alıp usta sanatçı gibi dans edince de arkadaşları dahil herkesi güldürdü.



Mesut Özil, usta sanatçıyla fotoğraf çektirip yaklaşık 9 milyon 600 bin kişinin takip ettiği instagram hesabında yayınladı.
Etiketler:
  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar