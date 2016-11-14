Arsenalli Mesut sıra gecesinde

Arsenal'in Türk asıllıAlman futbolcusu MesutÖzil, türkücü MustafaKeser hayranı çıktı! İstanbul'a geçenhafta tatil için gelen ve gecelerdeçıktığı çapkınlık turlarıyla magazingündeminde manşet olan Özil, öncekiakşam felekten bir gece çaldı.Kalabalık arkadaş grubuyla MustafaKeser'in Beylerbeyi'nde sahne aldığımüzikhole giden yıldız futbolcu, ünlütürkücünün seslendirdiği parçalarlaeğlenceli anlar yaşadı.
ÇİĞ KÖFTE VE KEBAP...
Yıllardır kariyerini yurt dışında sürdürmesine rağmen Mesut Özil'in söylenen her bir türküye eşlik ettiği de öğrenildi. Kebap ve çiğköfteeşliğinde sıra gecesi konseptininhayata geçirildiği gecede Özil ve arkadaşları keyifli anlarını sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi.
TÜRKÜLERE EŞLİK ETTİ Yıllık kazancı 30 milyon lirayıbulan dünyaca ünlü futbolcunun lüksgece kulüpleri yerine sıra gecesindeeğlenmesi hayranları tarafındantakdirle karşılandı. Futbolcunun pekçok takipçisi "Mesut Özil, özünedöndü" diye yorum yaptı. Geceboyunca Keser'in 'Aklımda FikrimdeHep Sen Varsın', 'Karadır Kaşların've 'Derdimi Kimlere Söylesem' gibişarkılarına eşlik eden Mesut Özil, birara sahneye de çıktı. Ünlü futbolcu,Keser'le özdeşleşen mendili eline alıpusta sanatçı gibi dans edince dearkadaşları dahil herkesi güldürdü.
Mesut Özil, usta sanatçıylafotoğraf çektirip yaklaşık9 milyon 600 bin kişinintakip ettiği instagramhesabında yayınladı.
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