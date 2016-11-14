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Anlamlı maraton

Dün ‘15 Temmuz Şehitleri için koşuyoruz’ sloganıyla yapılan Vodafone ’na de katıldı. Demet Şener ve Şebnem Çapa gibi isimler, farklı bir amaç için ter döktü

Anlamlı maraton
Dün sabah İstanbullular, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit olanlar anısına düzenlenen 38. Vodafone İstanbul Maratonu'nda koştu. Maratonda sanat, podyum ve sosyetenin ünlü isimleri de vardı. '15 Temmuz şehitleri için koşuyoruz' sloganıyla düzenlenen maratonda her ünlü farklı bir sosyal sorumluluk projesine destek vermek için yer aldı.

Sabah 9.00'da başlayan maratonda Demet Şener Kutluay, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı projesi için koştu. Sedef Avcı, gençler için Toplum Gönüllüleri Vakfı yararına maratondaydı. Spor denince akla gelen ilk isimlerden Ebru Şallı, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği yararına koştu. Şebnem Çapa ise Down Sendromlu Çocuklar için ter döktü.


Çapa ve Şallı, 10 kilometrelik parkurda farklı amaçlar için koştu.


Yaşadığı sıkıntılı günleri sporla atlatmaya çalışan Demet Şener Kutluay, maratondan bu hatıra fotoğrafını paylaştı.


Sedef Avcı, Toplum Gönüllüleri Vakfı yararına maratona katıldı.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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