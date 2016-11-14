Anlamlı maraton

Dün sabah İstanbullular, 15 Temmuz'daki darbe girişimisırasında şehit olanlar anısınadüzenlenen 38. Vodafone İstanbulMaratonu'nda koştu. Maratondasanat, podyum ve sosyetenin ünlüisimleri de vardı. '15 Temmuzşehitleri için koşuyoruz' sloganıyladüzenlenen maratonda her ünlüfarklı bir sosyal sorumluluk projesinedestek vermek için yer aldı.
Sabah 9.00'da başlayanmaratonda Demet Şener Kutluay,Türkiye Çocuklara Yeniden ÖzgürlükVakfı projesi için koştu. Sedef Avcı,gençler için Toplum GönüllüleriVakfı yararına maratondaydı. Spordenince akla gelen ilk isimlerdenEbru Şallı, Türkiye OmurilikFelçlileri Derneği yararına koştu.Şebnem Çapa ise Down SendromluÇocuklar için ter döktü.
Çapa ve Şallı, 10kilometrelik parkurda farklıamaçlar için koştu.
Yaşadığı sıkıntılı günlerisporla atlatmaya çalışanDemet Şener Kutluay,maratondan bu hatırafotoğrafını paylaştı.
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