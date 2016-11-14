Akıllı çapkın!

Serenay Aktaş, önceki gece diş doktoru sevgilisi Erkan Akıllı ile yakalandı. Yakışıklı doktor ile görüntü vermemek için büyük çaba sarf eden güzel oyuncu, yakayı ele verince sevgilisini hemen instagram’dan çıkardı!
Yeni sevgilisiyle yakalanan SerenayAktaş'tan akıllıca hamle! Aktaş, önceki gece Asmalımescit'teki SohoHouse'da eğlendi. Yeni aşkıyla mekanda samimi bir şekilde eğlenen Serenay Aktaş'ın keyfi, sosyal medya paylaşımlarıyla genç kızların fenomeni haline gelen diş doktoru ErkanAkıllı'yla görüntülenince kaçtı. Birkaç aydır birlikte oldukları öğrenilen ikili, ne yaptıysa birlikte görüntülenmekten kurtulamadı.
O BİR FENOMEN!
Serenay Aktaş ve yakışıklı doktor, mekandan çıkıp güzel oyuncuya ait araca binip hızlıca oradan uzaklaştı. Aşkıylagörüntülenmemek içinkırk takla atan ancak yine de başarılı olamayan Aktaş'tan yeni bir hamle geldi. Güzel oyuncu, Erkan Akıllı'yı gazetecilere yakalandıktan hemen sonra instagram'da takiptençıkardı. Buna rağmen Aktaş'ı takip etmeye devam eden Akıllı'nın oyuncuyla muayenehanesine geldiğinde tanıştığı ve ilişkilerinin bu şekilde başladığı öğrenildi.
DOKTORUM CİVANIM
Önceki gece Serenay Aktaş'la birlikte yakalanan Dr. Erkan Akıllı, instagram'daki paylaşımlarıyla genç kızların gözdesi... Yaklaşık 26 bin takipçisi olan Akıllı'ya kadınlardan "Doktorum civanım" mesajları yağıyor.
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