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Akıllı çapkın!

, önceki gece diş doktoru sevgilisi Erkan Akıllı ile yakalandı. Yakışıklı doktor ile görüntü vermemek için büyük çaba sarf eden güzel oyuncu, yakayı ele verince sevgilisini hemen instagram’dan çıkardı!

Akıllı çapkın!
Yeni sevgilisiyle yakalanan Serenay Aktaş'tan akıllıca hamle! Aktaş, önceki gece Asmalımescit'teki Soho House'da eğlendi. Yeni aşkıyla mekanda samimi bir şekilde eğlenen 'ın keyfi, sosyal medya paylaşımlarıyla genç kızların fenomeni haline gelen diş doktoru Erkan Akıllı'yla görüntülenince kaçtı. Birkaç aydır birlikte oldukları öğrenilen ikili, ne yaptıysa birlikte görüntülenmekten kurtulamadı.

O BİR FENOMEN!
Serenay Aktaş ve yakışıklı doktor, mekandan çıkıp güzel oyuncuya ait araca binip hızlıca oradan uzaklaştı. Aşkıyla görüntülenmemek için kırk takla atan ancak yine de başarılı olamayan Aktaş'tan yeni bir hamle geldi. Güzel oyuncu, Erkan Akıllı'yı gazetecilere yakalandıktan hemen sonra instagram'da takipten çıkardı. Buna rağmen Aktaş'ı takip etmeye devam eden Akıllı'nın oyuncuyla muayenehanesine geldiğinde tanıştığı ve ilişkilerinin bu şekilde başladığı öğrenildi.



DOKTORUM CİVANIM
Önceki gece Serenay Aktaş'la birlikte yakalanan Dr. Erkan Akıllı, instagram'daki paylaşımlarıyla genç kızların gözdesi... Yaklaşık 26 bin takipçisi olan Akıllı'ya kadınlardan "Doktorum civanım" mesajları yağıyor.

DOĞAN SAVAŞ/ÖZEL
Etiketler:
  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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