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Tedirgin aşık

Tedirgin aşık
Yönetmen Abdullah Oğuz, 1 yıldır birlikte olduğu İranlı sevgilisi Mehrnoush Esmaeilpour ile önceki akşam Zorlu Center'da objektiflere takıldı. İranlı güzel, flaşların patlamasıyla tedirgin olurken sevgilisi Oğuz ise rahat tavırlarıyla dikkat çekti.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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