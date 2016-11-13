Tedirgin aşık

Yönetmen Abdullah Oğuz, 1 yıldır birlikte olduğu İranlı sevgilisi Mehrnoush Esmaeilpour ile önceki akşam Zorlu Center'da objektiflere takıldı. İranlı güzel, flaşların patlamasıyla tedirgin olurken sevgilisi Oğuz ise rahat tavırlarıyla dikkat çekti.