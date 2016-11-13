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Şanslı bebek

Şanslı bebek
Popçu Gülşen, kucağına almak için gün saydığı oğlunun gardırobunu lüks parçalarla donatmaya devam ediyor. Daha önce bebeği için gönderilen 150 bin liralık Ralph Lauren ayakkabı ve bin 500 liralık Hermes battaniyeyi instagram'da paylaşan şarkıcı, önceki gün de gelen Hermes patikleri yayınladı.

Reklam için şarkıcıya gönderilen patiklerin fiyatı ise dudak uçuklattı. Lüks marka alışkanlığını şimdiden oğluna da aşılayan 'e gönderilen Hermes patikler 255 dolar yani yaklaşık 850 lira… Bebeğini lüks içinde yaşatacağının sinyallerini veren şarkıcının bu paylaşımı "Şanslı bebek" dedirtti.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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