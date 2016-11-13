Popçu Gülşen, kucağına almak için gün saydığı oğlunun gardırobunu lüks parçalarla donatmaya devam ediyor. Daha önce bebeği için gönderilen 150bin liralık Ralph Lauren ayakkabı ve bin 500 liralık Hermes battaniyeyi instagram'da paylaşan şarkıcı, önceki gün de gelen Hermes patikleri yayınladı.
Reklam için şarkıcıya gönderilen patiklerin fiyatı ise dudak uçuklattı. Lüks marka alışkanlığını şimdiden oğluna da aşılayan Gülşen'e gönderilen Hermespatikler 255 dolar yani yaklaşık 850 lira… Bebeğini lüks içinde yaşatacağının sinyallerini veren şarkıcının bu paylaşımı "Şanslı bebek" dedirtti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.